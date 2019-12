Niezidentyfikowane miejsca we Wrocławiu. Sprawdź, czy rozpoznasz je na archiwalnych zdjęciach [GALERIA]

marhol

Wrocław w wyniku wojny znacznie się zmienił. Wielu zniszczonych budynków nigdy nie odbudowano, zastępując je blokami czy biurowcami. Dawne Breslau możemy jednak oglądać na archiwalnych zdjęciach. Problem w tym, że niektóre miejsca trudno rozpoznać. Często odnalezione fotografie nie są podpisane - nie ma pewności, że to Wrocław. Nie zmienia to faktu, że dzięki archiwalnym zdjęciom można się cofnąć w czasie. Więcej zdjęć znajdziecie w serwisie Fotopolska.eu. Na zdj. kiosk z kwiatami na jednym z cmentarzy we Wrocławiu. Lata 1895-1910