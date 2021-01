Sterowce nad przedwojennym Wrocławiem. Te archiwalne zdjęcia robią wrażenie [GALERIA]

marhol

Katastrofa sterowca LZ 129 'Hindenburg' miała miejsce 6 maja 1937 r. podczas cumowania na lotnisku w Lakehurst w amerykańskim stanie New Jersey. Maszyna spłonęła niemal w minutę i runęła na ziemię. Na pokładzie było 97 osób, zginęło 13 pasażerów i 22 członków załogi. Wydarzenie to uznaje się za przyczynę wycofywania sterowców z powszechnego użycia. Choć dzisiaj powoli powracają do łask - jako nośniki reklam, turystyczne atrakcje czy transportowce. Zobaczcie, jak te potężne maszyny prezentowały się nad przedwojennym Breslau. Na zdj. sterowiec na Gądowie Małym (1921 r.)