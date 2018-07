Nowe osiedla powstają niespełna 7 km od centrum. Teoretycznie to świetna lokalizacja. Problem w tym, że budowane są przy wąskiej drodze, którą codziennie suną tysiące aut. To jedyny dojazd do centrum dla mieszkańców nie tylko osiedla Księże Małe, ale też podwrocławskich miejscowości tj. Radwanice, Siechnice czy Święta Katarzyna. Kierowcy codziennie muszą tam stać w gigantycznych korkach, a na trasie jest jeszcze mnóstwo ciężarówek, bo to fragment drogi krajowej nr 94 na Oławę i Opole.

- "Nowo budowane osiedla za Książem Małym będą liczyć kilka tysięcy ludzi, a infrastruktury nadal nie ma żadnej" - denerwuje się Agnieszka Kłosińska-Bogdalska, mieszkanka Radwanic, która napisała do nas list w tej sprawie. - "Już w obecnej chwili stoimy w kilkukilometrowych korkach ciągnących się od końca Radwanic w stronę Wrocławia i tak cały dzień, a co to będzie później. Czy sprzedając tereny deweloperom, miasto kieruje się tylko chęcią wzbogacenia, a co z nami? O nas nikt nie myśli. Jak urzędnicy wyobrażają sobie ruch na ulicy Opolskiej po wybudowaniu osiedla?"