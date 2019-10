Wrocławski Budżet Obywatelski działa od 2013 r. i dzięki niemu obywatele mają wpływ na zarządzanie miastem. W tegorocznym budżecie jest 25 mln zł, z czego 16 mln zł przeznaczonych jest na projekty ponadosiedlowe, a 9 mln zł – na te lokalne.

W tym roku po raz pierwszy głosować mogą także dzieci i młodzież do 18. roku życia. Głosowanie na stronie wroclaw.pl trwa do 7 października, a każdy ma do dyspozycji dwa głosy: jeden na projekt ogólnomiejski, drugi na lokalny.

W tym roku do plebiscytu dopuszczono 235 zgłoszeń, najwięcej (95) dotyczy zieleni i rekreacji, sporo jest również pieszo-rowerowych (36) czy przewidujących budowę placów zabaw (18).