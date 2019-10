Projekt WROśnij we WROcław rozpoczął się w 2017 roku. Od tego czasu w Parkach Młodego Wrocławianina zasadzono dotąd 618 drzew, z czego 18 przy górce PaFaWag, po 200 przy ulicach Awicenny i Maślickiej oraz w Parku Mamuta na Oporowie.

W sobotę, 19 października, posadzone zostaną kolejne drzewa, które upamiętnią niedawno narodzone dzieci. Tym razem będzie ich aż 340: 240 trafi na Zielony Klin między ulicami Żmigrodzką i Pakosławską, a 100 na Polanę Karłowicką przy alei Kasprowicza. www.wcrs.wroclaw.pl/wrosnij rodzice dzieci urodzonych w latach 2018-2019 mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w tej akcji, wystarczy jedynie wypełnić formularz. – To niepowtarzalna okazja do upamiętnienia przyjścia na świat lub adoptowania nowego członka rodziny, a wspólne sadzenie drzew to doskonała zabawa i nauka dbania o środowisko – przekonuje prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Dzięki tym drzewom mali mieszkańcy będą mogli zżyć się z miastem, wrosnąć w nie.