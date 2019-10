O formie protestu zdecydowali sami nauczyciele w anonimowych ankietach. Zostały one przeprowadzone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Wypełniło je ponad 227,5 tys. osób (w całej Polsce nauczycieli jest ok. 600 tys.). Jedynie 18,6 proc. z nich opowiedziało się za wznowieniem zawieszonego w kwietniu ogólnopolskiego strajku. Ponad połowa wybrała za to tzw. protest włoski.

ZNP w ubiegłym tygodniu zdecydował więc o rozpoczęciu bezterminowego protestu włoskiego.