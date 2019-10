Na niedzielnej konwencji w Warszawie Grzegorz Schetyna zwrócił się do wszystkich sił opozycyjnych o jasne opowiedzenie się przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zaadresował ten apel do: PSL z Kukizem, SLD, Wiosny, a także do Konfederacji. Od liderów tych ugrupowań oczekuje „jasnego zapewniania: po wyborach żadnych paktów z Kaczyńskim”, który w kraju sieje nienawiść i go niszczy.

Wybory parlamentarne 2019. Nikt od nas nie znalazł się na listach PiS

Europoseł Robert Biedroń, lider Wiosny i szef sztabu wyborczego komitetu SLD w wyborach parlamentarnych, odpowiedział Schetynie we Wrocławiu: