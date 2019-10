7 ZDJĘĆ Wybory parlamentarne 2019. Grzegorz Schetyna apelował we Wrocławiu o zaangażowanie na ostatniej prostej kampanii wyborczej. (Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta)

Wybory parlamentarne 2019. "Nie ma usprawiedliwienia nieobecności przy urnach 13 października" mówili w sobotę we Wrocławiu kandydaci KO z Grzegorzem Schetyną na czele. Apelowali do wyborców: "Nie idźcie wtedy na grzyby, ryby i do teatru".