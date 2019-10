Zapisz się do newslettera wrocławskiej Gazety Wyborczej. Codziennie dostaniesz najważniejsze artykuły w jednym e-mailu

Do pożaru budynku oraz opon składowanych na terenie jednej z nieruchomości w Lubaniu doszło 25 marca 2019 r. Śledztwo wykazało, że doszło do celowego podpalenia. Policja zatrzymała wtedy Piotra U., właściciela jednego z dwóch konkurencyjnych zakładów oponiarskich, działających na terenie nieruchomości, na której doszło do pożaru.

- Mężczyźnie przedstawiono zarzuty popełnienia łącznie siedmiu przestępstw, w tym sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru składu opon.