26-latek mieszkał z rodziną przy ul. Roosevelta na Nadodrzu. Miał dwoje dzieci, jego żona jest w zaawansowanej ciąży.

We wtorek wrócił do domu przed północą. – Zjadł i powiedział, że idzie spać. Jednak po jakimś czasie jego mama zorientowała się, że nie ma go w domu – mówi kuzynka zmarłego.

Nie żyje Rom pobity na Nadodrzu. Znalazł go brat

Został znaleziony w środę około godz. 2 nad ranem. Leżał na ziemi, blisko kamienicy, gdzie mieszkał. – Znalazł go brat – opowiada kuzynka. – Był nieprzytomny.