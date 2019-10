22-letni Rafał B. jadąc białym busem celowo przejechał leżącego na jezdni psa. Do zdarzenia doszło w czerwcu pod Sycowem.

Na filmie, który krążył w internecie, widać, jak mężczyzna wychyla się i wykrzykuje: „Co ci, co ci ku*** jest, podnieś się”. Zwierzę nie potrafi jednak samodzielnie wyjść spod pojazdu. Mężczyzna mówi: „Ch… trochę, ale jak chodzić nie umiesz, to masz na łeb” i przejeżdża po pysku wyjącego z bólu Maksa. Zwierzę było głuche i należało do starszego małżeństwa.