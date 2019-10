– Będzie polegał na wykonywaniu tych czynności, zadań i obowiązków, które mieszczą się w 40-godzinnym wymiarze czasu pracy nauczyciela i są opisane w przepisach prawa. Nie będziemy wykonywali tego, co stało się pewną normą zwyczajową – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. Chodzi np. o wycieczki szkolne, zielone szkoły czy tzw. kółka pozalekcyjne.

O formie protestu zdecydowali sami nauczyciele w anonimowych ankietach. Zostały one przeprowadzone przez ZNP we wrześniu. Wypełniło je ponad 227,5 tys. osób (w całej Polsce nauczycieli jest ok. 600 tys.).