– Siódma edycja MIASTOmovie to moment, by przyjrzeć się tematowi architektury publicznej. Szkoły, urzędy, kościoły, szpitale i inne budynki użyteczności publicznej znajdą się w centrum naszych zainteresowań – podkreślają organizatorzy z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.

– Co widzimy myśląc „architektura publiczna”? Renesansowy gmach, piętrową stulatkę czy minimalistyczną szklaną bryłę? Jakie obiekty pojawiły się w naszej przestrzeni po '89 roku, co za sobą niosą? Czym tak naprawdę jest dla nas „architektura publiczna” – zespołem budynków do załatwiania ważnych spraw czy przestrzenią do wspólnego spędzania czasu z innymi?