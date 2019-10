Zapisz się do newslettera wrocławskiej Gazety Wyborczej. Codziennie dostaniesz najważniejsze artykuły w jednym e-mailu

W przedwyborczej gorączce do Kłodzka i Świdnicy zawitał w środę Antoni Macierewicz, przedstawiany jako "tropiciel prawdy o katastrofie smoleńskiej".

Na spotkaniach z „prawdziwymi patriotami” - jak to określił poseł PiS - dużo czasu poświęcił "prawdziwej twarzy" Platformy Obywatelskiej. – Ma ona postać twarzy LGBT. To jest do końca prawdziwa twarz tej formacji.