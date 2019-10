Rezydenci postulują wzrost wydatków na służbę zdrowia do 6,8 proc. PKB, rozwiązanie problemu niedoboru kadr, likwidację kolejek i redukcję biurokracji. Chcą, by przestrzegane było porozumienie z lutego ub. roku, osiągnięte po trwającym cztery miesiące proteście rezydentów.

– To, co faktycznie zostało zrobione, to zwiększenie naboru na studia i nadanie lekarzom ochrony prawnej funkcjonariusza publicznego, ale zdecydowanej większości się nie doczekaliśmy. Rząd nas oszukał.