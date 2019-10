Dlaczego chce pani zostać posłanką?

– Chcę zapewnić dzieciom, rodzinie, wrocławianom, Dolnoślązakom, Polakom przewidywalne i bezpieczne jutro. Bez podziałów, kłótni, licytowania się na obietnice bez pokrycia.

Dlaczego wrocławscy wyborcy mieliby zagłosować akurat na panią?

– Przez ostatnie lata nabrałam wielkiego doświadczenia w realizowaniu spraw ważnych, ale niekoniecznie widocznych na pierwszych stronach gazet. Podczas mijającej kadencji Sejmu nie dbałam o to, by być na każdym billboardzie, ale by bronić praw seniorów, osób z niepełnosprawnościami, interweniować w sprawach zdrowia, edukacji.