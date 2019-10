Co dalej z MPT? – Do końca października będziemy jeszcze wozić klientów. Później jednak najprawdopodobniej zakończymy działalność – przyznaje Wiesław Frej.

To on w 1992 r. założył firmę. – Jesteśmy najstarszą wrocławską korporacją taksówkarską. Przez te lata zmieniali się kierowcy i panie na centrali, ale żal tych wszystkich lat. Nie sądziłem, że tak to się potoczy – dodaje.

MPT. Przeciągnąć agonię

W MPT 19191 pracuje 90 taksówkarzy i cztery telefonistki przyjmujące zlecenia od klientów.