Marsz Równości, który przejdzie przez Wrocław w sobotę 5 października, po raz pierwszy w historii otrzymał honorowy patronat prezydenta Wrocławia.

- To jasny i wyraźny sygnał, co do idei, które przyświecają miastu i prezydentowi - mówił we wrześniu w imieniu Jacka Sutryka jego pełnomocnik ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii Bartłomiej Ciążyński. - Prezydent często powtarza: "Wrocław to nasza wspólna sprawa", co rozumiemy jako "Wrocław jest dla wszystkich". To miasto szacunku, otwartości, tolerancji i różnorodności.