Twórcy filmu wybrali peron na wrocławskim Dworcu Głównym, ponieważ najbardziej przypomina stację Anhalter w Berlinie, która została zniszczona podczas alianckich nalotów.

Około godz. 11 na wrocławskim dworcu stał zabytkowy pociąg z parowozem – akcja kręconych we Wrocławiu scen rozgrywa się w czasie II wojny światowej. Dworzec był więc ucharakteryzowany na czasy hitlerowskich Niemiec.

To jedyne sceny tego filmu, które są kręcone we Wrocławiu. I jedyny dzień zdjęciowy we Wrocławiu.