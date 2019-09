Patryk H. to jeden z dwóch mężczyzn, którzy 15 maja 2016 r. nagrywali zatrzymanie Igora Stachowiaka na Rynku we Wrocławiu, i jedna z ostatnich osób, które widziały go żywego.

Po tym, jak funkcjonariusze zawieźli Stachowiaka na komisariat przy Trzemeskiej, gdzie zmaltretowany zmarł, policjanci dostali rozkaz zatrzymania filmujących. „Gość w białej, szarej bluzie. Drugi w białej koszuli i w szarej bluzie. Proszę ich zatrzymać” – brzmiało polecenie.

Patrykowi H. postawiono zarzut „użycia przemocy wobec interweniujących funkcjonariuszy podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych”.