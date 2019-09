„Yemaya - Królowa Mórz” stworzona została na zamówienie Opery Wrocławskiej przez jednego z najwybitniejszych polskich współczesnych kompozytorów Zygmunta Krauzego, autora kilku oper i licznych dzieł instrumentalnych. Libretto napisała Małgorzata Sikorska-Miszczuk, najczęściej wystawiana dramatopisarka w Polsce. Spektakl, którego premierę zaplanowano na 1 października, to historia o rodzinie, miłości, przyjaźni, poszukiwaniu szczęścia oraz akceptacji siebie i swoich najbliższych, do czego kluczem jest zawsze to samo - otwarte oczy i serca.