– Osoby korzystające z elektrycznych hulajnóg narażone są na poważne urazy. Do szpitali we Wrocławiu codziennie trafiają osoby ranne w związku z korzystaniem z elektrycznych hulajnóg. Na niebezpieczeństwo narażone są także osoby postronne. Takie urządzenia we Wrocławiu oferują trzej operatorzy – Lime, Hive i Bird – pisze Kurczewski w piśmie wysłanym do magistratu.

12 września na ul. Legnickiej zginął 25-latek, który został potrącony przez samochód. Zmarł wskutek wielonarządowych obrażeń, w tym urazu czaszki.