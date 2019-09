Na konferencji prasowej kandydatów Koalicji Obywatelskiej poruszono temat służby zdrowia. Szczególne oburzenie wywołały sobotnie słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o porozumieniu w sprawie poprawy stanu służby zdrowia ponad podziałami politycznymi.

Krzysztof Mieszkowski, poseł na Sejm RP i kandydat wrocławskiej listy KO: - Jarosław Kaczyński jest niezwykle cynicznym i bezwzględnym politykiem, który wykorzysta każdą sytuację, która może mu sprzyjać. To człowiek, który doprowadził do skrajnych podziałów politycznych i do tego, że dzisiaj Polska jest tak skłócona.