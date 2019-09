Daria Zybura: Buspasy i nadal ogromne korki we Wrocławiu? Może coś z tym zrobić? A nie bawić się w autobusy. Dużo ludzi nie potrafi zrozumieć, że auto to jedyna forma dojazdu do pracy bądź już samej pracy.

Korki są spowodowane nadmierną liczbą aut i rozwiązaniem jest właśnie „zabawa w autobusy”. Auto nie jest jedyną możliwą formą dojazdu do pracy dla większości osób, które podróżują do centrum czy do biurowców. Nie chodzi o to, by wszyscy przesiedli się do autobusu: obecnie wyznaczonym celem jest spadek udziału aut o 10 procent, a nie eliminacja samochodu.