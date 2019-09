1 ZDJĘCIE Śmiertelny wypadek. Nie żyje motocyklista/zdjęcie ilustracyjne (fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta)

Śmiertelny wypadek na Strzegomskiej we Wrocławiu. Nie żyje motocyklista. To trzeci tragiczny wypadek z udziałem motocykla we Wrocławiu i okolicy w ciągu dwóch dni.