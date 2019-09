Spółka Olbrzym, która zarządza Włodarzem, nie ma najmniejszego zamiaru go opuścić. Czeka na rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie. Podczas zorganizowanej 28 września konferencji prasowej dziennikarzom pokazano postanowienie sądu, w którym zabezpieczony zostaje majątek spółki. Do czasu zakończenia postępowania sądowego w sprawie wypowiedzianej przed czasem umowy przez Nadleśnictwo spółka może więc obiektem nadal zarządzać. - To jest najnormalniejsza grabież – mówi o decyzji Nadleśnictwa Krzysztof Szpakowski, obecnie pełnomocnik Włodarza. - Nie mam wątpliwości, że chodzi o wrogie przejęcie naszej działalności.