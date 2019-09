Do zdarzenia doszło około godz. 12 na drodze krajowej 94 Wrocław - Oława. - Kierowca forda jadący od strony Wrocławia chciał w miejscowości Radwanice skręcić w lewo. Nie ustąpił jednak pierwszeństwa nadjeżdżającemu z naprzeciwka motocykliście i doszło do zderzenia - informuje st. sierż. Dariusz Rajski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Niestety kierujący motocyklem 36-letni mężczyzna, mimo reanimacji, zmarł. Nikt więcej nie został ranny.

Na miejscu pracuje pogotowie, policja i prokuratura.