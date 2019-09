Chociaż konsulat działa już od dwóch miesięcy, to w piątek zostało zorganizowane oficjalne otwarcie. Wiąże się to z wymogami prawnymi, jakie należy spełnić od momentu powołania placówki.

- Idea jest taka, by to miejsce połączyło wszystkie inicjatywy gruzińskie w regionie. Chcemy stworzyć centrum konsultacyjne – mówi Wojciech Wróbel, który został konsulem honorowym. To przedsiębiorca, współwłaściciel Grupy Wróbel, która zajmuje się sprzedażą i serwisem samochodów marki Mercedes-Benz.