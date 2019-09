Do ataku doszło 28 stycznia 2018 r. wieczorem. Mieszkający w Wołowie Egipcjanin, który wziął ślub z Polką i od dwóch lat przebywa w Polsce, poszedł na zakupy do sklepu niedaleko domu. Gdy z niego wyszedł, na jego drodze stanęło czterech młodych mężczyzn: Paweł A., Grzegorz P., Sebastian S. i Przemysław W.

Jeden z nich zaczepił go: wyzywał i krzyczał, że ma mu zrobić „kebaba”. Gdy Egipcjanin odmówił, ten uderzył go pięścią w twarz. Mężczyźnie wypadła torba z zakupami, z drugiej torby wypadł młotek i śrubki, które mężczyzna niósł, bo były mu potrzebne do naprawy drzwi.