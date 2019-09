1 ZDJĘCIE Wybory parlamentarne 2019. Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego (Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta)

PiS w obronie raz zdobytej władzy będzie zaklinał, że cokolwiek się nie zdarzyło, to on to załatwił, i obieca też załatwienie wszystkiego wszystkim