Rozmowa z Jackiem Protasiewiczem, liderem listy PSL w okręgu wrocławskim

Magdalena Kozioł: „Nie jestem Świętym Mikołajem, dobrze wiecie – Niemcowi się nie dałem”. To fragment pana wyborczej piosenki nawiązujący do głośnej awantury na lotnisku we Frankfurcie…

Jacek Protasiewicz: Do całej sytuacji, która była przedstawiana jako wielki skandal z hajlowaniem, a okazała się być niepotrzebną, ale niewielką scysją. Tym fragmentem sygnalizuję wyborcom, ale też przeciwnikom politycznym, że mam dystans do tej historii.