Ponad półtora roku ciągnęła się sprawa mandatu za parkowanie na zielonej kopercie. Rafał G. na miejscu dla miejskich samochodów elektrycznych zaparkował pod koniec grudnia 2017 r. Strażnicy miejscy chcieli ukarać go mandatem, ale on go nie przyjął i sprawa trafiła do sądu.

Ten w trybie nakazowym (bez przeprowadzenia rozprawy i przesłuchiwania świadków) kazał Rafałowi G. zapłacić 100-złotową karę. Mężczyzna się odwołał. Sąd pierwszej instancji w czerwcu przyznał mu rację.