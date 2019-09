Zapisz się do newslettera wrocławskiej Gazety Wyborczej. Codziennie dostaniesz najważniejsze artykuły w jednym e-mailu

Komitet Lewicy podkreśla, że w trosce o jakość powietrza, zmniejszenie poziomu hałasu i korków oraz poprawę bezpieczeństwa powinniśmy stawiać na niezawodny, szybki i wygodny transport zbiorowy.

Wybory parlamentarne 2019. Za dużo aut

Jak wyliczają działacze, we Wrocławiu na 1000 mieszkańców przypada aż 659 samochodów (w Berlinie jest to tylko 289) i jest to liczba, której miasto nie jest w stanie przyjąć.