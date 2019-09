W sobotę, 21 września do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej zgłosiła się zaniepokojona rodzina 25-latka. Mężczyzna przyznał im się do zabicia człowieka. Mundurowi natychmiast pojechali do Wojnowic (pow. średzki), gdzie zastali podejrzanego. Jeszcze miał na sobie ślady krwi.

Zabójstwo w Wojnowicach. Brutalne pobicie

Podczas zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. W jego organizmie policjanci wykryli blisko 2 promile alkoholu. W dodatku zachowywał się agresywnie.