We wtorek „Wyborcza” ujawniła projekt rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych, który ma wejść w życie od grudnia.

Zgodnie z projektem mają zostać zlikwidowane pierwsze poranne i ostatnie wieczorne kursy do wielu miejscowości, np. z Wrocławia do Trzebnicy, Jelcza czy Oleśnicy. Skrócone zostaną też kursy do Szklarskiej Poręby Górnej i Kłodzka. Połączenia stracić mają też Wołów oraz pasażerowie z trasy Kłodzko – Wałbrzych.

– Likwidacja wieczornych i porannych pociągów to uderzenie w tych, którzy np. chcą skorzystać z oferty kulturalnej miasta albo wysłać dzieci na zajęcia pozalekcyjne – mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (28. miejsce na liście Lewicy).