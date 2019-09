Zapisz się do newslettera wrocławskiej Gazety Wyborczej. Codziennie dostaniesz najważniejsze artykuły w jednym e-mailu

We wtorek „Wyborcza” ujawniła projekt rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych, który ma wejść w życie od grudnia.

Zgodnie z projektem mają zostać zlikwidowane pierwsze poranne i ostatnie wieczorne kursy do wielu miejscowości, np. z Wrocławia do Trzebnicy, Jelcza czy Oleśnicy. Skrócone zostaną też kursy do Szklarskiej Poręby Górnej i Kłodzka.