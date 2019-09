1 ZDJĘCIE Symboliczny 'Pogrzeb Przyszłości' zorganizował w lipcu ruch Extinction Rebellion (Grzegorz Gora)

Ekolodzy chcą, by wojewoda więcej działał na rzecz klimatu. Dlatego we wtorek o godzinie 14 planują manifestację pod urzędem wojewódzkim we Wrocławiu.