Dream Theater to grupa założona w roku 1985 przez gitarzystę Johna Petrucciego, basistę Johna Myunga i perkusistę Mike’a Portnoya. Cztery lata potem wydali swój pierwszy krążek „When Dream and Day Unite”, ale dopiero utwór „Pull Me Under” z następnego albumu zatytułowanego „Images and Words” wspiął się na dziesiąte miejsce listy amerykańskiego magazynu „Billboard” i zaprowadził zespół m.in. na antenę MTV. Pełna ciężkich brzmień „Awake”, koncertowy „Once in a LIVEtime”, „Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory”, świetnie przyjęty dwupłytowy „Six Degrees of Inner Turbulence”, mocno metalowy „Train of Thought”, „Octavarium” i jego wersja z orkiestrą symfoniczną, czyli „Octavarium Orchestra”, „Systematic Chaos” oraz dokumentujący jego powstawanie film „Chaos in Progress – The Making of Systematic Chaos” – to tylko niektóre ważne punkty z historii tej formacji.