8 ZDJĘĆ Wybory parlamentarne 2019. Konwencja Koalicji Obywatelskiej w Jeleniej Górze (mat. wyborcze KO)

Wybory parlamentarne 2019. "Pancerny Marian i pokoje na godziny" to reportaż "Superwizjera", do którego odniósł się w niedzielę Grzegorz Schetyna na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Jeleniej Górze. - To nie jest normalne, że szefem kurnika zostaje lis - mówił przewodniczący PO.