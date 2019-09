25 ZDJĘĆ Wybory parlamentarne 2019. Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Ząbkowicach Śląskich (Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta)

Wybory parlamentarne 2019. Premier Mateusz Morawiecki przywiózł do Ząbkowic Śląskich stary prezent - drogę S8 z Wrocławia do Kłodzka. Suweren uznał, że to nowość, i bił gromkie brawa. Jeden z działaczy Prawa i Sprawiedliwości stwierdził: "Nawet słońce się cieszy z przyjazdu premiera". W Świdnicy Morawiecki wychwalał dotację na ulicę, której. nie ma.