Trzydziestu 15- i 16-letnich uczniów z Berlina sprzątało żydowski cmentarz przy Ślężnej we Wrocławiu

Co roku od 26 lat do Wrocławia przyjeżdżają uczniowie z berlińskiej szkoły im. Thomasa Manna. Co roku przez tydzień porządkują groby i teren Starego Cmentarza Żydowskiego przy Ślężnej.