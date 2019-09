Poddający się przed walką nigdy nie wygrywa - tej klasycznej maksymy nie zna najwyraźniej Bogdan Zdrojewski, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Senatu w okręgu podwrocławskim.

Wciąż bardzo popularny w mieście były prezydent Wrocławia był w czwartek rano gościem Radia Wrocław. Na trzy tygodnie przed wyborami mógł wykorzystać tę okazję do zachęcania do udziału w nich, do przeciwstawienia się wszystkiemu temu, co przez ostatnie cztery lata przyniosła Polsce tzw. dobra zmiana.