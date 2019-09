Kierowca Rafał G. zaparkował swój samochód na zielonej kopercie 28 grudnia 2017 r. Strażnicy miejscy chcieli ukarać go mandatem, ale on go nie przyjął.

Zielone koperty to nie znaki

Sprawa trafiła więc do sądu. Ten w trybie nakazowym (bez przeprowadzenia rozprawy i przesłuchiwania świadków) kazał Rafałowi G. zapłacić 100-złotową karę. Mężczyzna od tego wyroku wniósł sprzeciw. Sąd pierwszej instancji uznał w czerwcu 2018 r., że mężczyzna nie złamał prawa. Sędzia Wojciech Sawicki uznał wtedy, że wyznaczona przez miasto koperta nie jest znakiem drogowym przewidzianym rozporządzeniem ministra infrastruktury i transportu w sprawie znaków i sygnałów drogowych.