Magda Głaz: Dlaczego nie lubisz Wojciecha Cejrowskiego?

Małgorzata Musiałek, aktywistka z Kłodzka: - Nie chodzi o to, czy ja go lubię, czy nie. Do momentu, kiedy rozprawia o florze i faunie, to mnie nie rusza, ale on nigdy na tym nie kończy. Nie toleruję i nie akceptuję jego zachowań, języka pogardy, jakim wyraża się o innych w przestrzeni publicznej. A nie trudno w sieci odnaleźć wypowiedzi Cejrowskiego, które obrażają czy to kobiety, czy Ukraińców, buddystów albo mniejszości seksualne.