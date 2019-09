Zapisz się do newslettera wrocławskiej Gazety Wyborczej. Codziennie dostaniesz najważniejsze artykuły w jednym e-mailu

Zbliżające się wybory parlamentarne to dla Grzegorza Schetyny powrót do macierzy. Choć pochodzi z Opola, to we Wrocławiu zaczynał swoją polityczną działalność: współtworzył nielegalne struktury NZS, potem Kongres Liberalno-Demokratyczny, Unię Wolności, wreszcie zakładał Platformę Obywatelską. Stąd po raz pierwszy w 1997 r. zostawał posłem.

I choć od tamtego czasu nieustannie zasiada w Sejmie (i zdążył też być wicepremierem, marszałkiem Sejmu, szefem MSWiA oraz MSZ), to swoje miasto reprezentował w parlamencie jeszcze tylko raz, w kadencji 2001-05.