W środku kampanii wyborczej do parlamentu wrocławski ratusz ogłosił konkurs na pomnik „żołnierzy wyklętych”, którego postawienie od 2012 r. forsował PiS zaleceniem lokalnego zarządu partii. Zobowiązał on wtedy swoich radnych, by „wyklęci” w mieście zostali uhonorowani monumentem.

Zalecenie w czyn przez lata przekuwał Piotr Maryński i dzieło prawie dokończył.