Gdy 9 października 2018 r. w parku przy Zespole Szkół w Miliczu znaleziono ciało człowieka, policja informowała na początku, że najprawdopodobniej zmarł z wychłodzenia.

Zabójstwo w Miliczu. Ofiara była znana policji

Funkcjonariusze kojarzyli jednak zmarłego. 39-letni obywatel Ukrainy przesiedział bowiem u nich dwie noce (od 6 do 8 października), bo podczas zakrapianej alkoholem imprezy pokłócił się ze współlokatorami i jednego z nich dźgnął nożem. Rany jego współlokatora nie były poważne, ale pracodawca wyrzucił go za to z pracy.