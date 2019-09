– W całym kraju w mikroprzedsiębiorstwach pracuje 4,5 mln Polaków. Chcemy, by samozatrudnienie przestało być przymusem, ale zaczęło im się opłacać – przekonywał we wtorek poseł PO Michał Jaros. Jak twierdzi, po ewentualnym wygraniu wyborów przez jego formację to, co dziś Polacy znajdują na swoich paskach z wypłatami jako kwotę brutto, będzie kwotą netto – czyli w całości trafi do ich kieszeni.

Inny poseł PO, również ubiegający się o ponowny wybór do Sejmu, Sławomir Piechota obiecał ulgi dla aktywnych emerytów: – Tym, którzy będą chcieli dorobić po przejściu na emeryturę, możemy obiecać, że zostaną zwolnieni z podatku PIT.