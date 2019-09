Nowa trasa tramwajowa w ul. Hubskiej, między ul. Glinianą a ul. Suchą, została otwarta w maju. Za budowę odpowiadała hiszpańska firma Balzola, a po jej odejściu z budowy – wrocławska Pro-Tra Building. Za sieć trakcyjną odpowiadał Zakład Sieci i Zasilania (ZSiZ).

Niestety, już parę miesięcy potem doszło do awarii. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do odspojenia podstawy montażowej słupa trakcyjnego od konstrukcji fundamentu, co doprowadziło do przewrócenia słupa – poinformowały Wrocławskie Inwestycje.