Akcja Miasto, wspólnie z organizacjami z innych miast (m.in. Miasto Jest Nasze z Warszawy, Forum Rozwoju Lublina czy Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej), postuluje, by Sejm zajął się na poważnie bezpieczeństwem na drogach.

Według badań Instytutu Transportu Samochodowego przyczyna niebezpieczeństwa jest jasna: to nadmierna prędkość. Aż 85 proc. kierowców w obszarach zabudowanych przekracza dopuszczalną prędkość, dojeżdżając do przejścia dla pieszych. W obszarach pozamiejskich to aż 90 proc.